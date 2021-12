IVA ridotta per servizi digitali in UE: Netflix, Disney+ e DAZN saranno meno cari?

L'Ecofin ha aggiornato la lista dei beni per i quali è possibile applicare l'IVA ridotta. Le novità sono molto importanti in quanto vanno di pari passo con quelle che vengono definite "le nuove priorità legate alla trasformazione dell'economia", ed infatti non è un caso che rientrino anche i servizi digitali.

Con il via libera del Consiglio dei Ministri Europei per l'Economia e Finanze, quindi, gli stati membri possono ridurre l'IVA su alcuni servizi essenziali legati alla digitalizzazione.

Le nuove categorie che ora possono beneficiare delle tariffe ridotte sono quelle relative all'accesso ad internet, la diretta streaming di eventi culturali e sportivi, i beni che tutelano la salute pubblica e che si sono rivelati cruciali nel contrasto al Covid-19, i dispositivi medici ed articoli essenziali per i disabili, ed i prodotti igienici assorbenti. Nell'elenco sono presenti anche libri, giornali e periodici.

Restando all'ambito tech, quindi, in futuro le piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi come DAZN potrebbero beneficiare di IVA inferiore al 5%. Lo stesso potrebbe riguardare anche le piattaforme di streaming come Netflix e DAZN, ma non è chiaro se rientrino nella categoria degli eventi culturali.

A questo punto la palla passa al Parlamento Europeo, che deve essere consultato sul testo finale entro Marzo 2022. Una volta ottenuto il via libera, gli Stati Membri dovranno adottare la normativa.

Ricordiamo che prossimamente scatteranno gli aumenti di prezzo per Netflix in Italia, per gli abbonamenti Standard e Premium. Questa notizia si aggiunge in un contesto in cui, proprio qualche giorno fa, è emersa la notizia secondo cui DAZN starebbe pensando a nuovi tipi di abbonamenti.