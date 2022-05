No Iva Unieuro: offerta bomba su un TV LG da 55 pollici 4K 2021

Come ampiamente noto, Unieuro ha lanciato il No Iva Show in giornata odierna, che propone una serie di sconti davvero molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica. Tra le promozioni ne segnaliamo una degna di nota su un TV LG da 55 pollici NanoCell.

Nello specifico, stiamo parlando del 55NANO916PA da 55 pollici, che viene proposto al prezzo di 573,63 Euro, in calo del 42% rispetto ai 999 Euro di listino. Il risparmio quindi è davvero considerevole, soprattutto se si tiene conto che si tratta di un televisore lanciato lo scorso anno e che quindi è anche relativamente recente.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV da 55 pollici con pannello NanoCell 4K Ultra HD, che è dotato anche di sintonizzatore DVB-S2 e DVB-T2, basato sul sistema operativo webOS e con quattro porte HDMI.

Nella scheda tecnica leggiamo anche che è possibile effettuare il pagamento in tre rate da 191,21 Euro al mese senza interessi a tasso zero e spese extra zero, grazie al nuovo sistema che ormai sta prendendo sempre più piede in Italia tramite PayPal.

Segnaliamo che il No Iva Show terminerà il 22 Maggio 2022, motivo per cui avete ancora a disposizione pochi giorni per poter godere di queste promozioni.