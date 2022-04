No IVA Unieuro: che sconti sugli iPad Air ed iPad Pro di Apple!

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, è iniziato il Weekend No IVA di Unieuro, che si concluderà il prossimo 10 Aprile 2022. Tra le numerose promozioni ne segnaliamo tantissime sugli iPad di Apple: sono vari i modelli che possono essere acquistati a prezzo ridotto.

Partendo dagli iPad con chip M1, l’iPad Pro da 12,9 pollici WiFi Only con 256 gigabyte di storage viene proposto a 967,13 Euro, in calo rispetto ai 1180 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche il modello della stessa linea, ma con 128 gigabyte di storage, che viene proposto a 900,74 Euro dai 1099 Euro di listino. L’iPad Pro da 11 pollici sempre con chip M1, WiFi Only e con 256 gigabyte di memoria invece è disponibile a 745,02 Euro, dai 909 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli iPad Air, invece, il modello WiFi Only con 64 gigabyte di storage passa a 507,33 Euro, invece che 619 Euro. Il modello da 256 gigabyte invece viene proposto a 617,16 Euro, al posto di 753 Euro imposti dal produttore.

Infine, segnaliamo anche l’iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular con 64 gigabyte di storage che è disponibile a 404,88 Euro al posto di 494 Euro di listino.

Precisiamo ancora una volta che i prezzi scontati sono visibili direttamente nel carrello al momento del check out.