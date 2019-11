No IVA Unieuro: sconti anche su prodotti Apple, smartphone e TV in attesa del Black Friday

Come ampiamente preannunciato ieri, alle 8:30 di questa mattina è ufficialmente iniziata la giornata No IVA di Unieuro, che dà ufficialmente il via alla stagione del Black Friday.

Ciò vuol dire che tutti gli altri prodotti con costo superiore a 299 Euro potranno beneficiare di uno sconto del 22% nel carrello.

Rispetto al passato rientrano quindi anche i dispositivi Apple, sebbene i nuovi iPhone 11 non siano disponibili per l'acquisto.

Apple Watch Series 5 da 44 millimetri ad esempio può essere acquistato a 381 Euro, mentre il modello precedente passa a 334 Euro. L'iPad da 128 gigabyte invece è disponibile a 381,42 Euro, con iPhone Xr da 128 gigabyte che può essere portato a casa a 789 Euro.

Dal fronte dei TV, Unieuro mette in copertina il Philips TV 4K OLED+ con audio Bowers & Wilkin da 55 pollici OLED della linea 903, a 1.111 Euro, che si traduce in un risparmio netto di 888 Euro rispetto al prezzo di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone invece rientra tra le offerte il Samsung Galaxy S10, che passa al prezzo di 725,32 Euro, con il modello Plus disponibile addirittura ad 880,62 Euro. Huawei P30 Pro con 128 gigabyte di memoria invece scontato di 219,78 Euro è disponibile a 779,22 Euro.

Il funzionamento è molto semplice: per accedere agli sconti è infatti necessario aggiungere al carrello i prodotti.