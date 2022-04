No IVA Unieuro: super sconto su notebook su notebook da gaming Acer con NVIDIA RTX 3050

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo pubblicato la lista degli sconti su iPad del No Iva Weekend di Unieuro. Ebbene, spulciando il listino della catena di distribuzione d’elettronica ed informatica, abbiamo trovato un’altra offerta molto interessante su un notebook da gaming a marchio Acer.

Si tratta dell’Acer nitro 5. Il computer portatile in questione è dotato di un processore AMD Ryzen 7, SSD da 512 gigabyte, 16 gigabyte di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, mentre come sistema operativo troviamo Windows 11 Home. Lo schermo ha una risoluzione di 1920x1080 pixel ed una diagonale di 15,6 pollici, abbastanza ampio da garantire ottime prestazioni in termini di gaming.

Il prezzo proposto da Unieuro è 982,70 Euro, in calo rispetto ai 1399 Euro di listino. Analogamente a quanto avvenuto per gli altri prodotti del Weekend No Iva di Unieuro, anche in questo caso nella scheda prodotto viene visualizzato il prezzo di 1.199 Euro (comunque più basso rispetto a quello di listino): tuttavia, inserendolo nel carrello il sistema dell’e-commerce provvederà a stornare l’importo restante e quindi a far calare ulteriormente il prezzo.

Nella scheda viene indicato che il laptop è ordinabile “previa verifica disponibilità”. Ciò vuol dire che una volta effettuato l’ordine, il sistema di Unieuro provvederà a verificare la disponibilità del prodotto presso i negozi e quindi a confermare l’evasione.