Quella volta che Ivan il Terribile divenne ancora più 'terribile'

Il 1547 fu un anno importantissimo per “tutte le Russie”, in quanto fu incoronato il primo Zar del nuovo regno, Ivan IV Vasil'evič, già Gran Principe di Mosca (dal 1533 al 1547). Probabilmente, questo nome non vi dice niente, ma sappiate che quell’“Ivan” non è uno qualunque... Sì, è proprio lui: il Terribile.

Oggi vi raccontiamo l’episodio che ha cementato il titolo con cui è passato alla storia il primo sovrano russo, ovvero l’omicidio di suo figlio.

Ivan Ivanovich era il secondogenito del Terribile e della sua prima moglie, Anastasia Romanovna. Egli fu designato come degno erede al trono, sia in termini di diritto (il fratello maggiore morì in tenera età) che di merito (riuscì a salvare anche suo padre in battaglia). Ivanovich era anche uno studioso, scrisse persino una biografia completa su Antonio di Siya, un monaco ortodosso russo.

Come si può ben immaginare, una giovane monarchia come quella inaugurata da Ivan IV richiedeva delle garanzie per sopravvivere, come la continuità dinastica. Ivanovich, prima di unirsi in matrimonio e avere un bambino con Elena Šeremeteva, si sposerà con ben due donne (Evdokija Saburova e Paraskeva Solovaja), entrambe relegate in convento a causa della loro sterilità.

Tuttavia, la stabilità conquistata crollò il 15 novembre 1581, quando Ivan il Terribile sancì a suon di percosse che il vestito indossato da sua nuora incinta era indecoroso, provocandole un aborto spontaneo. Ivanovich, furibondo, decise di affrontare suo padre, quando questi non riuscì nemmeno a terminare l’accusa di insubordinazione e complotto ai danni del regno che aveva già in mano lo scettro con cui colpirà alla testa suo figlio.

Ivanovich cadde a terra, sanguinante e incosciente, mentre a suo padre, secondo quanto riportato da Maureen Perrie e Andrei Pavlov, scappò l’arma del delitto dalle mani per lo sgomento. Ivan il Terribile si inginocchiò accanto al corpo di suo figlio, baciandolo in viso e gridando:

“Possa io essere dannato! Ho ucciso mio figlio! Ho ucciso mio figlio!”. I medici non poterono nulla: Ivanovich morì il giorno successivo per le ferite riportate.

