J-AX e Annalisa registrano il video del loro singolo in casa: c'è anche Fabio Rovazzi

Registrare un video musicale in questi giorni di quarantena risulta chiaramente più complesso del solito, ma la tecnologia è in grado di fare anche questo: unire. Ecco allora che J-Ax e Annalisa sono riusciti comunque a regalarci un po' di allegria.

In particolare, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, che al momento in cui scriviamo risulta primo in Tendenze su YouTube Italia, J-AX e Annalisa hanno registrato le rispettive parti direttamente in casa, invitando diverse star del Web a fare lo stesso. In questo modo, i due cantanti sono riusciti a registrare il video ufficiale della loro "Supercalifragili feat. Luca di Stefano", contenuta nell'album "ReAle" di J-Ax, pubblicato il 24 gennaio 2020 dalla Epic Records.

Il rapper si è anche fatto vedere, a un certo punto, vestito da Super Mario, proprio come era apparso sui social qualche tempo fa. Non può mancare l'amico Fabio Rovazzi, ovviamente intento a giocare. Da notare il fatto che il video è stato pubblicato su YouTube in 480p, che guarda caso è proprio il valore scelto dalla piattaforma di Google per evitare la congestione delle reti. D'altronde, una canzone non ha bisogno di vedersi bene, ma l'importante è il contenuto del brano e le emozioni che riesce a suscitare nell'ascoltatore. Insomma, la musica vince, ancora una volta.