J-Ax e figlio dal Cuore Nerd si vestono da Super Mario

Cosa staranno facendo J-Ax e suo figlio in un periodo come questo in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa? Beh, ovviamente se la stanno spassando.

In particolare, come potete vedere sul profilo Instagram ufficiale dell'artista, J-Ax ha voluto pubblicare una foto spensierata di lui e suo figlio vestiti da Super Mario, aggiungendo la descrizione: "SuperMario, padre e figlio. W i bambini che ci ricordano che con la fantasia si viaggia anche quando si è "chiusi" in casa. #playtime #cuorenerd [...] P.S. Tra poco annunceremo delle belle novità a cui stiamo lavorando. #milanononsiferma e nemmeno lo zio. Vi voglio bene, #staystrong".

Come avrete notato, il rapper ha voluto rilanciare l'hashtag #milanononsiferma, che viene utilizzato per sottolineare che in questo periodo non si deve mollare ed è necessario rimanere uniti, nonostante tutto. Nel frattempo, J-Ax ha colto l'occasione per far sapere ai suoi fan che presto ci saranno delle novità.

Se avete notato l'hashtag #cuorenerd, dovete sapere che quest'ultimo fa riferimento al brano "Cuore Nerd", realizzato con Fedez e Alessia Cara e contenuto nell'album "Comunisti col Rolex" risalente al 2017. Ora il sodalizio artistico tra J-Ax e Fedez non è più quello di un tempo, ma la musica rimane (potete ascoltare la canzone direttamente tramite il player presente qui sopra).