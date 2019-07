J-Ax rompe il silenzio sul tour con Fedez e racconta la sua carriera

Nel corso degli ultimi anni, uno degli argomenti che ha interessato di più gli appassionati di musica in Italia è sicuramente stato il sodalizio artistico, a quanto pare ormai finito, tra Fedez e J-Ax. Ebbene, sono finalmente arrivate delle dichiarazioni da parte del rapper classe 1972, che ha evitato il gossip ma ha raccontato la sua carriera.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, J-Ax ha infatti parlato di tutto ciò che concerne la sua "vita artistica". "Sono fortunato, duro da così tanti anni che sono diventato un classico", ha dichiarato il rapper. D'altronde, basta pensare che la sua carriera è iniziata nel 1992 per capire che J-Ax non sta mentendo. Interessante notare come la prima testimonianza registrata della voce del rapper sia legata a uno spot della Fiat Uno Rap Up, risalente appunto a 27 anni fa.

Alla domanda legata al tour con Fedez, J-Ax ha risposto: "Gli hater sostengono che sono rinato dopo quel tour, non è vero. Sono rinato con 'Il bello di essere brutti', nel 2014, per quell'album ho vinto quattro dischi di Platino come 'Comunisti col Rolex'. Io e Fedez volevamo una pausa dalle nostre carriere da solisti per questo abbiamo lavorato insieme. Poi è diventata una roba grossa pure quella".

Non sono mancati ovviamente anche riferimenti alla trap: "Le classifiche si fanno anche in base allo streaming, la piattaforma più usata fra i ragazzi che tengono in piedi il mercato. E la trap è immediata... in fondo è rap, era ora che dominasse il mondo!". Insomma, J-Ax ha risposto a molte domande piuttosto interessanti e vi invitiamo a consultare l'intervista completa del Corriere della Sera per saperne di più.