J-Ax spiega perché apprezza TikTok, il social network dei 'balletti'

A prima vista potrebbe sembrare strano, ma in realtà J-Ax ha dichiarato di apprezzare TikTok, perlomeno sotto un certo punto di vista. Non sembra quindi essere un caso il fatto che, nel video del suo brano "Supercalifragili", ci siano diverse star del mondo del Web, che spopolano proprio su TikTok.

Ebbene, in un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, il rapper ha risposto ad alcune domande interessanti legate a questo mondo. In particolare, interrogato in merito alla realizzazione del video di "Supercalifragili", che ricordiamo essere stato registrato in casa, J-Ax ha risposto: "Avevamo tutto pronto per delle belle riprese con tanto di coreografia e poi è iniziata l'emergenza. Così abbiamo trovato questa soluzione: ognuno a casa propria. Mi hanno aiutato Fabio Rovazzi e altri personaggi popolarissimi su TikTok".

Per quanto riguarda, invece, il social network in sé, il rapper ha dichiarato di apprezzarlo perché "la gente che ha voglia di divertirsi su Internet lì può farlo in modo creativo e con libertà, nessuno si sente mai fuori posto". Insomma, J-Ax ha svelato di apprezzare TikTok da questo punto di vista. Vi ricordiamo che questa piattaforma è diventata popolare soprattutto grazie ai video dei "balletti".

In passato, il social network è stato "snobbato" da diversi VIP, tra cui Fiorello, per il suo essere un luogo pensato per i più giovani.