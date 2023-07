J. Robert Oppenheimer, la storia del padre dell'atomica del nuovo film di Nolan

Nel luglio del 1945, con un singolo, tremendo lampo attraverso il deserto del New Mexico, J. Robert Oppenheimer, direttore del Progetto Manhattan per lo sviluppo della prima bomba atomica del mondo, divenne il fisico più famoso della sua generazione.

Lo scienziato accolse la nuvola a forma di fungo con una frase tratta dallo scritto sacro hindu Bhagavad Gita, che aveva imparato a leggere in sanscrito: "Ora sono diventato la morte, il distruttore dei mondi". La creazione delle bombe atomiche e la loro successiva devastazione delle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki segnarono la fine della Seconda Guerra Mondiale, inaugurando una nuova era.

Tuttavia, il rimorso dello scienziato per ciò che aveva costruito e la sua opposizione al suo ulteriore sviluppo lo portarono in conflitto con l'esercito statunitense, e il governo revocò la sua autorizzazione di sicurezza a causa delle sue simpatie comuniste. Oppenheimer morì infine come un uomo spezzato.

Dopo la guerra, infatti, il padre della bomba atomica divenne il critico più vocale delle armi nucleari, desistendo all'idea di realizzare una bomba all'idrogeno più potente e definendo i piani dell'Air Force per un massiccio bombardamento strategico con armi nucleari come genocidio.

Questo cambiamento di atteggiamento fu ciò che portò lo scienziato alla sua decadenza. Oppenheimer pensava che fosse un errore fare affidamento su queste armi per la nostra difesa; una posizione che era una minaccia diretta al Dipartimento della Guerra, all'Esercito, alla Marina e l'Air Force, che volevano tutti acquisire queste armi.

Proprio per questo motivo Oppenheimer è diventato il protagonista del nuovo film di Christopher Nolan, che ci racconta tutte le sfaccettature di una figura così complessa.