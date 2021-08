Jabra presenta Enhance Plus: auricolari TWS per chi ha problemi d'udito

Jabra ha aggiunto un nuovo set di auricolari al suo portfolio: il modello Jabra Enhance Plus. Si tratta di cuffiette True Wireless progettate appositamente per coloro che soffrono di problemi d’udito ma non hanno la stretta necessità di un apparecchio acustico per l’intera giornata. Vediamo tutti i dettagli tecnici.

Jabra Enhance Plus sono degli auricolari pensati nello specifico per le persone con ipoacusia da lieve a moderata e ancora non hanno veramente bisogno di un dispositivo acustico apposito, dunque costituiscono una via di mezzo tra le due tipologie di prodotto, mantenendo il design delle classiche cuffiette ma integrando funzionalità degli apparecchi.

Tra le funzionalità e le specifiche tecniche si segnalano la classificazione IP52 per la resistenza all'acqua e alla polvere, la dotazione di una batteria per 30 ore di ricarica all’interno della custodia e batterie negli auricolari per 10 ore di autonomia massima, tre dimensioni differenti di EarGel per adattarsi all’orecchio dell’utente e una serie di controlli e impostazioni accessibili tramite l’app dedicata Jabra Enhance.

Il focus posto verso gli utenti con problemi di udito si nota poi nei quattro diversi sistemi di elaborazione del suono; nel compressore a curvatura per trasmettere un suono più naturale; in un sistema di riduzione del rumore digitale per rimuovere i suoni di sottofondo e la soppressione del feedback digitale.

Al momento gli auricolari Jabra Enhance Plus vedranno la disponibilità solo negli Stati Uniti anche presso negozi specializzati e cliniche dell’udito dove verrà anche svolto un test completo dell’udito per confermare se le cuffiette TWS risultano adatte alle condizioni uditive personali. Infine, non è nemmeno noto il prezzo in quanto prima sarà necessario ottenere l’approvazione da parte della FDA per rendere Enhance Plus un dispositivo medico.

Sempre in merito al mondo degli auricolari, recentemente sul sito abbiamo pubblicato la recensione di OPPO Enco Air e anche la recensione di Beats Studio Buds.