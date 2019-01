Jack Black continua a macinare record su YouTube: 2 milioni di views in 17 ore!

La scorsa settimana abbiamo parlato su queste pagine del fenomeno Jack Black che si è abbattuto prepotentemente sulla community di YouTube, su cui ha fatto registrare numeri da record nel giro di due settimane. Nella serata di ieri il comico ha pubblicato un nuovo video, ed il riscontro è stato importante.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il video che vede protagonista Jack Black insieme al figlio dodicenne in un centro d'intrattenimento di Puente Hills, in California, è stato pubblicato da diciassette ore ed ha già riportato più di due milioni di visualizzazioni: 2.123.145, a fronte di 333.788 like e 2.674 non mi piace. Il canale continua a riportare numeri da record anche in termini di iscritti e visualizzazioni complessive.

Sono basati quattro video, tutti relativamente brevi, per permettere a Black di toccare quota 3.205.510 iscritti e 25.792.729 visualizzazioni, il tutto in meno di un mese visto che il canale è stato aperto il 21 Dicembre.

Black nell'ultimo video ha anche fornito nuove indicazioni sulla pubblicazione e sulla linea editoriale del canale: i filmati-vlog saranno infatti pubblicati a cadenza settimanale ogni venerdì.

Alla fine del filmato il comico ed il figlio rivelano anche che l'intenzione è di realizare video let's play più lunghi, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un pò.