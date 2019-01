Jack Black da record su YouTube: 3 milioni di followers in 2 settimane

Il debutto su YouTube di Jack Black è da record. Il popolare comico, infatti, sta letteralmente conquistando la popolare piattaforma di condivisione video di Google, con numeri da capogiro che hanno aperto un dibattito tra la community.

J.B., infatti a due settimane dall'apertura del suo canale, avvenuta il 21 Dicembre 2018, ha già totalizzato 3,068 milioni di follower ed iscritti. Di questi, il primo milione l'ha totalizzato nei primi sette giorni, il tutto celebrato attraverso un breve filmato di cinquanta secondi che ha totalizzato 8,3 milioni di visualizzazioni.

Ancora più elevato il numero di visualizzazioni per il video di debutto "Hello, Jack Black here" di trenta secondi, che a due settimane dalla pubblicazione ha totalizzato 9 milioni di visualizzazioni. Il filmato ha fatto rapidamente il giro del mondo in quanto ha immediatamente lanciato la sfida a PewDiePie.

Il video "A House with a Pin in it's balls", che è stato pubblicato tre giorni fa, nel momento in cui stiamo scrivendo è fermo da 5,1 milioni di visualizzazioni.

Nel complesso, il canale di gaming del popolare comico ed attore americano ha totalizzato 22.555.237 di views.

Jablinski ha voluto a più riprese chiarire che dietro i filmati pubblicati "non c'è alcuna produzione" e che il tutto è affidato a suo figlio.