Jack Dorsey: in beneficenza i 3 milioni di Dollari della vendita dell'NFT del primo tweet

L'asta dell'NFT per il primo tweet della storia si è conclusa dopo due settimane e ad avere la meglio è stato Sina Estavi, che ha portato a casa l'NFT dello storico tweet di Jack Dorsey per una cifra record: quasi 3 milioni di Dollari.

Per la precisione, Estavi ha messo sul piatto 2.915.835,47 di Dollari su Valuables by Cent. Lo storico tweet risale al 21 Marzo 2006, e lo stesso Jack Dorsey aveva precisato che l'asta sarebbe scaduta proprio in concomitanza con il quindicesimo anniversario dalla pubblicazione.

Estavi ha presentato l'offerta lunedì ed ha pagato in Ethereum, per un importo totale di 1630,5825601 ETH. Il dirigente, CEO della società di blockchain Bridge Oracle, si è detto felice ai microfoni di Reuters.

Dorsey, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato di aver inviato la somma guadagnata dalla vendita dell'NFT in beneficenza, a GivenDirectly per il programma Africa Response. GiveDirectly è un'organizzazione benefica che dà denaro alle persone che vivono in situazione di povertà. Nel tweet il CEO di Twitter ha voluto ringraziare anche Sina Estavi per la sua generosità.

Gli NFT sono Non Fungible Tokens che fanno da certificati di autenticità digitali. Nel caso del tweet, Estavi ha ottenuto un certificato digitale con il tweet acquistato che è "unico, verificato e firmato dal creatore".