Jack Dorsey contro Elon Musk: 'tutto va male da quando è diventato CEO di Twitter'

Vi ricordate quando Jack Dorsey ha proposto Elon Musk come CEO di Twitter definendolo "l'unico di cui mi fido?". All'epoca il cofondatore di Twitter aveva appena lasciato il board dell'azienda, e molti hanno criticato la sua amicizia con il nuovo CEO del social network. Di recente, tuttavia, sembra che Jack Dorsey abbia cambiato idea su Elon Musk.

Il Washington Post, infatti, riporta che Dorsey ha pubblicato un post sul suo profilo Bluesky (l'alternativa a Twitter che lo stesso ex-CEO della piattaforma ha creato) spiegando di essersi sbagliato sul conto di Elon Musk, e che il miliardario sudafricano non sarebbe la persona più adatta a gestire e dirigere Twitter.

Dorsey ha spiegato di non credere che "Elon Musk si sia comportato correttamente" dal suo arrivo agli apici di Twitter, aggiungendo anche che l'idea di forzare la vendita di Twitter da parte del board di dirigenti guidato da Parag Agrawal è stata sbagliata e deleteria per la tenuta di Twitter stesso, che nei mesi successivi è andato incontro ad un crollo del proprio valore per via di questioni come il numero incerto di bot sulla piattaforma e l'introduzione dell'abbonamento a pagamento a Twitter Blue.

Dorsey ha poi aggiunto che, sotto la direzione di Musk, "tutto è andato male" e che lo stato attuale della compagnia sarebbe pessimo, sia in termini finanziari che di apprezzamento presso il pubblico. Una critica a tutto tondo al CEO di Tesla e SpaceX, che per il momento però non sembra aver generato alcuna risposta da parte di Elon Musk.

Quest'ultimo, invece, ha giustificato le sue azioni nel ruolo di CEO di Twitter venerdì 28 aprile, durante un'intervista concessa alla trasmissione HBO "Real Time with Bill Hamer". Musk ha infatti dichiarato che "Twitter era su un binario che avrebbe rapidamente portato alla bancarotta. Per questo ho dovuto prendere delle azioni drastiche. Non c'era alcuna scelta".

Intanto, Musk ha trovato un nuovo alleato nel CEO di Spotify Daniel Ek, che si è unito alla battaglia di Twitter contro Apple sul nodo della percentuale di guadagni richiesta dal Colosso di Cupertino per ogni acquisto digitale effettuato su App Store. Ek e Musk hanno definito la loro "lotta" contro la Mela Morsicata "una battaglia di civiltà", ma non sappiamo come i due intendano combatterla.