Jack Dorsey e Jay-Z, endorsement al Bitcoin: 'deve essere la valuta di internet'

Nuovo importante endorsement per il Bitcoin. Dopo quello di Tesla ed Elon Musk degli scorsi giorni, infatti, oggi arriva la notizia che il CEO di Twitter Jack Dorsey ed il rapper Jay-Z hanno investito 23,6 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo del Bitcoin in Africa ed India.

I due hanno annunciato che il fondo si chiamerà "BTrust" e sarà diretto da terzi. La mission è "rendere il Bitcoin la valuta di internet", come indicato nell'annuncio di lavoro in cui si legge che BTrust è alla ricerca di tre persone.

Dorsey già da tempo ha mostrato il proprio interesse per la criptovaluta, e la sua società Square lo scorso anno ha acquistato 50 milioni di Dollari in Bitcoin. Nella giornata di ieri anche Twitter ha spiegato che intende abbracciare la moneta virtuale, e non esclude di pagare fornitori e dipendenti in BTC.

La scelta dell'Africa ed India non è casuale, in quanto i governi locali sono stati finora riluttanti ad abbracciare il Bitcoin ed in generale le altre criptovalute. Secondo le ultime informazioni, infatti, Nuova Delhi sarebbe prossima ad introdurre una legge per vietare tutte le criptovalute private.

In giornata odierna, inoltre, è emersa l'indiscrezione secondo cui Amazon potrebbe presto lanciare una propria moneta virtuale.