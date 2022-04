Jack Dorsey pentito per 'aver creato un web centralizzato': ora guarda al Web 3.0

Una delle notizie più sconvolgenti dello scorso anno, almeno in ambito Tech, è stato l'improvviso abbandono di Twitter da parte di Jack Dorsey, co-fondatore della piattaforma e suo CEO per buona parte della sua storia. Come molti sapranno, Dorsey si sta dedicando alle criptovalute e al Web 3.0 ormai da diversi anni.

Per esempio, a gennaio è emerso che Jack Dorsey sta lavorando con Block per un progetto che potrebbe rivoluzionare il mining di Bitcoin, mentre l'ex-CEO di Twitter, in una previsione pubblicata sulla piattaforma social che ha contribuito a fondare, ha spiegato che secondo lui in futuro Bitcoin diventerà una moneta al pari del Dollaro americano.

Nelle scorse ore, però, il co-fondatore di Twitter ha rilasciato un'altra dichiarazione destinata a far parlare di sé, spiegando di sentirsi in colpa per aver contribuito alla centralizzazione del Web degli ultimi anni. Nello specifico, in un tweet che trovate riportato in calce a questa notizia Dorsey ha spiegato che "il periodo di UseNet, di IRC, del Web... anche le email (con PGP)... era incredibile. La centralizzazione della scoperta e della sua identità nelle grandi aziende ha davvero danneggiato l'Internet".

In fondo al tweet, con tono amaro, Dorsey ha anche aggiunto: "capisco di essere anch'io da incolpare, almeno parzialmente. e me ne pento". Dorsey si riferisce probabilmente al fatto di essersi arricchito con la creazione di Twitter, una piattaforma ormai divenuta una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo e che, soprattutto per una certa fascia di pubblico, ha lo scopo di centralizzare la fruizione delle informazioni, con un effetto devastante sul settore delle comunicazioni nonostante le sue dimensioni siano decisamente minori rispetto a piattaforme rivali come Facebook, Instagram e TikTok.

Le dichiarazioni di Dorsey, comunque, lasciano intravedere anche una profonda critica allo stato attuale del web. Per esempio, lo scorso dicembre l'ex-CEO di Twitter ha spiegato di appoggiare l'idea di un Web 3.0 democratico e decentralizzato, ma ha anche espresso rabbia e preoccupazione per come la tecnologia fosse stata presa d'assalto dalle grandi corporation e dagli investitori che, a detta sua, avevano già rovinato il Web 2.0.