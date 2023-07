Jack Dorsey sbarca su Threads, Zuckerberg vuole seguirlo... ma non può!

È bene ricordarlo, Jack Dorsey è stato molto critico contro Elon Musk, ma questo non significa che il papà di Twitter ne voglia la fine. Eppure, i tempi sembrano sufficientemente maturi anche per la sua iscrizione... su Threads!

Il creatore di Bluesky e ancor prima di Twitter deve avere una sorta di fissazione per queste particolari piattaforme, al punto da non aver apparentemente ceduto alla tentazione di iscriversi persino al temibile competitor fondato da Meta e da Mark Zuckerberg. Perlomeno, questo è ciò che traspare da uno dei suoi tweet, in cui ha postato uno screenshot personale direttamente da Threads.

Ma se pensavate che questa fosse la parte interessante, guardate bene lo screenshot. Lo trovate alla fine della notizia e sì, avete letto bene: quella è la richiesta di follow da parte di Zuckerberg in persona.

A Jack Dorsey.

Su Threads.

La risposta di Dorsey è stata affidata proprio al cinguettio in calce, in cui spiega che è "troppo presto" per stringere legami con il suo avversario.

Evidentemente non si sente ancora pronto.

A margine di questo curioso teatrino, ricordiamo che non sono mancate le frecciatine più o meno dirette - decisamente più! - da parte di Musk alla nuova app di Zuckerberg, dai toni talvolta forse un filo troppo eccessivi, dal "cornuto" alla "sfida di misure".

Di certo l'eccentrico imprenditore sudafricano non nutre molta simpatia nuova piattaforma di Meta, arrivando addirittura a limitare la reach dei post a tema Threads su Twitter in maniera piuttosto significativa.