Jack Dorsey è sicuro: in futuro 'Bitcoin rimpiazzerà il dollaro'

Jack Dorsey ha lasciato Twitter, la piattaforma di cui è stato co-fondatore e CEO, lo scorso 29 novembre, ma ciò non significa che si sia allontanato dal mondo della tecnologia e dell'informatica: al contrario, Dorsey è uno strenuo sostenitore di Bitcoin e delle criptovalute in generale, e ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo.

In particolare, già nel 2018 Dorsey si era espresso a favore di Bitcoin, dicendo che sarebbe divenuto la moneta unica globale nel giro di dieci anni. A distanza di tre anni e mezzo dalla dichiarazione dell'ex-CEO di Twitter non possiamo ancora confermare che la sua previsione sia realistica, ma certamente le criptovalute sono diventate molto più utilizzate rispetto al passato.

Dorsey, intanto, sembra mantenere il proprio ottimismo riguardo alle monete virtuali: rispondendo ad un tweet della cantante americana Cardi B, che chiedeva "credi che le criptovalute rimpiazzeranno il dollaro?", il fondatore di Twitter ha scritto "Sì, Bitcoin ci riuscirà". Dunque, Jack Dorsey è ancora convinto che Bitcoin rimpiazzerà il Dollaro, anche se questa volta non ha dato una scadenza temporale entro cui la sua previsione potrebbe verificarsi.

Lo scorso agosto, il co-fondatore di Twitter era arrivato a dire che "Bitcoin unirà un Paese profondamente diviso (ed eventualmente il mondo)", in riferimento alla situazione politica americana. Dorsey, d'altro canto, ha lasciato Twitter per focalizzarsi su Block, la sua azienda di fintech, che si occupa soprattutto di blockchain e criptovalute.

Durante il periodo di Dorsey come CEO di Twitter, la piattaforma ha programmato diverse funzioni legate ai Bitcoin, che potrebbero essere implementate in futuro per tutti gli utenti. Le dichiarazioni di Dorsey, comunque, non sembrano aver generato fluttuazioni nel valore di Bitcoin, che rimane stabile attorno ai 49.000 Dollari.