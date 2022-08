Jack Dorsey spiazza tutti su Twitter, pentendosi che sia diventato un'azienda

La vicenda dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk sta facendo emergere parecchie questioni inaspettate. In quello che può essere visto come il più recente "colpo di scena", Jack Dorsey, creatore di Twitter, ha affermato di essersi pentito del fatto che il social network dei cinguettii sia diventato un'azienda.

Come riportato anche da TechCrunch, le affermazioni di Dorsey sono arrivate direttamente su Twitter, in risposta a un utente che gli chiedeva se tutto è andato secondo i piani relativamente al progetto o meno. "Il problema più grande, nonché il mio più grande rimpianto, è che sia diventato un'azienda", ha scritto Dorsey, spiazzando il Web.

Non è chiaro se questa frase possa essere vista come un'apertura nei confronti di Elon Musk. Ricordiamo a tal proposito che di recente il team legale di Musk ha citato in giudizio Dorsey per cercare di ottenere informazioni utili a comprendere meglio la percentuale di bot presenti su Twitter. Quest'ultima è infatti al centro delle vicende legali tra le parti, nonché il principale motivo per cui Musk vuole ritirarsi dall'operazione dal valore di ben 44 miliardi di dollari.

Dorsey in realtà non è nuovo ad affermazioni sul fatto che i social network non dovrebbero essere aziende, in quanto già ad aprile 2022 aveva affermato che "nessun individuo o istituzione dovrebbe possedere i social media". Nella sua visione, infatti, questi ultimi dovrebbero rappresentare "un protocollo aperto e verificabile". Tuttavia, la tempistica con cui è stato pubblicato questo tweet ha spiazzato molti. Ricordiamo infatti che il processo tra Twitter e Musk inizierà a ottobre 2022.