Jack Dorsey di Twitter dona il 28% del suo patrimonio per la lotta al Coronavirus

Jack Dorsey di Twitter ha annunciato una donazione da 1 miliardo di Dollari per finanziare i soccorsi contro il Coronavirus ed una serie di organizzazioni che stanno combattendo la pandemia. Il CEO della piattaforma di microblogging, sul proprio account ufficiale ha sottolineato che questo sforzo rappresenta il 28% del suo patrimonio netto.

In una serie di tweet in cui ha spiegato le attività che saranno messe in campo, Dorsey ha sottolineato che l'operazione sarà portata a termine utilizzando i titoli di Square, il cui corrispettivo di 1 miliardo di Dollari è stato trasferito nel fondo Start Small.

L'approccio scelto dal CEO di Twitter prevede la massima trasparenza, ed infatti ha allegato al tweet un foglio di calcolo pubblico in cui verranno monitorate le spese e che sarà aggiornato di volta in volta. Attualmente è indicata solo una donazione da 100mila Dollari all'America's Food Found.

Dorsey ha spiegato che dopo gli sforzi iniziali per finanziare i soccorsi, Start Small sposterà la propria attenzione sulla "salute e l'istruzione delle ragazze" e sul reddito di base universale, che nella sua visione delle cose "rappresentano le migliori soluzioni a lungo termine ai problemi esistenziali che deve affrontare il mondo". In particolare, il reddito universale richiede degli ingenti investimenti per testarne l'efficacia nel mondo reale.

Nell'ultimo tweet, Dorsey ha affermato che attraverso questo sforzo spera di "ispirare anche altri a fare qualcosa di simile. La vita è troppo breve, quindi dobbiamo fare il possibile per aiutare le persone". Dati alla mano, si tratta dello sforzo filantropico più importante del 43enne.



Il settore tech si è mosso in maniera importante contro il Coronavirus: emblematico è il vaccino contro il Covid-19 finanziato da Bill Gates, ma anche la riconversione di Apple che produrrà mascherine per i medici.