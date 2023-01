Jack Ma lascia Ant Group: non controllerà più il colosso dei pagamenti online Alipay

Il miliardario cinese Jack Ma ha annunciato che non controllerà più Ant Group, la società che controllare il colosso di pagamenti online più grande al mondo Alipay.

La notizia è stata confermata dalla stessa Ant Group, in un comunicato dove non sono stati resi noti molti dettagli: sulla figura di Ma infatti c’è un certo alone di mistero dopo che l’ex CEO di Alibaba è misteriosamente ed improvvisamente scomparso dopo che nel 2020 aveva criticato il Governo Cinese durante un evento tenuto a Shangai. Da allora in molti hanno avanzato ipotesi che fosse stato mandato in esilio o addirittura arrestato dal Governo di Xi Jinping, ed anche il comunicato di Ant Group ha ridato il via a tali ipotesi visto che non indica se sia stato rimosso dal board oppure se abbia rinunciato alla sua posizione.

È innegabile però che la riorganizzazione di Ant Group non passerà attraverso la figura di Jack Ma, il cui voto valeva più del 50%. Il nuovo board sarà composto da 10 persone con pari diritto di voto, e “nessun azionista, da solo o congiuntamente ad altri soggetti, avrà il controllo su Ant Group”.

