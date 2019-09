Jack Ma lascia Alibaba dopo 20 anni: si chiude un'era

A poco più di un anno dall’annunico, il grande giorno è arrivato. Jack Ma, uno degli uomini più ricchi della Cina, a vent’anni esatti dalla fondazione di Alibaba lascia il colosso asiatico a Daniel Zhang, giovane manager 47enne che era entrato nella società nel 2007.

Ma ha voluto salutare i dipendenti tramite un video, in cui ha ricordato gli inizi di Alibaba. “Non è stato facile, ed ogni volta che torno qui mi emoziono e mi chiedo come sia potuto succedere tutto questo” ha affermato nel video l’ex insegnante d’inglese, che secondo il Bloomberg Bilinaire Index vanta un patrimonio netto di 41,8 miliardi di Dollari, che lo rende il secondo uomo più ricco d’Asia solo dietro all’indiano Mukesh Ambani.

Sui piani futuri non sono note molte informazioni, ma è probabile che Ma si concentri su nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, di cui ha parlato di recente con Elon Musk in una conferenza tenuta a Shanghai, nel corso del quale ha affermato che l’IA permetterà alle persone di godersi la vita e di lavorare solo quattro ore al giorno per tre giorni alla settimana.

Un altro aspetto su cui Ma potrebbe concentrarsi è quello dell’educazione. In una lettera pubblica postata online tempo fa ha affermato che nonostante l’impegno nel settore hi-tech l’educazione è quello che ama fare di più. Nel 2015, insieme ad altri otto miliardari cinesi ha fondato la Hupan University ad Hanzghou, che è diventato un punto di riferimento nell’intero paese.