Jack Ma ricompare in pubblico dopo quasi 3 mesi, ma resta il mistero

Il mistero di Jack Ma è stato finalmente risolto, o quasi. Dopo oltre tre mesi dall'ultima apparizione pubblica, il fondatore ed ex CEO di Alibaba è ricomparso in pubblico nel corso di un evento a favore degli insegnanti delle zone di campagna.

Jack Ma è apparso attraverso un filmato inviato all'associazione. La notizia è stata data da un quotidiano locale, ed immediatamente ripresa dalla stampa di Pechino: "Jack Ma Yun, l'insegnante di inglese diventato imprenditore, ex amministratore delegato di Alibaba, è comparso in un video per la prima volta dopo che il suo gruppo è finito sotto la lente delle autorità di regolamentazione" si legge nella notizia battuta dall'agenzia di stampa.

In molti si erano preoccupati per la sua insolita assenza dal pubblico, e le speculazioni su dove si trovasse hanno trovato ampio spazio sui giornali anche internazionali, soprattutto dopo che è stato sostituito nell'episodio finale di un reality show in cui era stato giudice. Di recente, inoltre, si era sparsa la voce secondo cui il Governo Cinese avrebbe censurato le notizie sulla scomparsa di Ma, ma quasi tutti dopo ieri si sono tranquillizzati ed anche le azioni di Alibaba sono schizzate in borsa. L'e-commerce ha guadagnato il 10% ed il filmato è entrato tra i Trend Topic su Weibo in Cina.

Nel video di 50 secondi Ma indossa un pullover blu scuro ed ha parlato da una stanza con pareti grigie, un grande dipinto e delle composizioni floreali. Come riporta Reuters, però, non è noto dove si trovasse.