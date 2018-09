Jack Ma, uomo più ricco della Cina, lascia Alibaba: si dedicherà alla filantropia

A 54 anni, Jack Ma (vero nome Ma Yun), co-fondatore di Alibaba e uomo più ricco della Cina, va in pensione. Rimarrà nel consiglio di amministrazione del colosso dell’e-commerce orientale, ma il suo ruolo sarà più defilato, permettendogli così di dedicare tutto il suo tempo ad iniziative filantropiche.

La storia di Jack Ma è particolare, la sua ricchezza non deriva dalla sua famiglia: Ma ha costruito il suo impero partendo dal basso. In gioventù Ma ha fatto prima la guida per i turisti americani ad Hangzhou, poi, facendo pratica con l’inglese, è diventato insegnate. Il co-fondatore di Alibaba ha cercato anche di fare carriera nella nota catena Kentucky Fried Chicken, ma venne scartato in fase di selezione del personale. Poi, a 25 anni, fondò Alibaba insieme ad alcuni amici. Oggi è colosso che vale 400 miliardi di dollari, con oltre 66 mila dipendenti.

Jack Ma ha dichiarato al New York Times che da ora in avanti si dedicherà alla filantropia e alla sua fondazione per l’istruzione nelle aree periferiche della Cina. “Voglio morire su una spiaggia, non in ufficio”, un’affermazione romantica ma che non chiarisce fino in fondo i motivi del suo addio e se davvero Ma lascerà il controllo dell’azienda ad altri. Di certo, il co-fondatore di Alibaba non ha mai dimenticato i suoi trascorsi da insegnante e i problemi legati all’istruzione nelle zone rurali della Cina, spesso povere e arretrate. I 40 miliardi della sua fortuna personale saranno quindi utili per raggiungere i suoi obbiettivi e per migliorare le scuole nelle zone più disagiate del paese asiatico.