Jack di Titanic non poteva sopravvivere: Cameron chiede aiuto alla scienza

Il finale di Titanic, film cult del regista James Cameron, lo sanno ormai tutti: dopo l'affondamento della nave Jack e Rose si ritrovano nelle gelide acque dell'Atlantico con solo una piccola zattera rappresentata da una porta. Nel film Jack si sacrifica, perché il legno galleggiante ospitava solo una persona, cedendo il suo posto a Rose.

Per anni i fan della pellicola affermavano che, con un po' di logica, i due fidanzati potevano in realtà sopravvivere insieme, facendosi abbastanza spazio sulla zattera di fortuna. James Cameron, stufo di sentire tutte queste voci, ha deciso di commissionare un vero e proprio studio scientifico per seppellire una volta per tutta la faccenda: Jack non poteva stare sulla porta. Ora è ufficiale.

"Abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda e finirla una volta per tutte", ha dichiarato Cameron al Toronto Sun durante un'intervista sul suo nuovo successo "Avatar: la via dell'acqua". "Da allora abbiamo svolto un'analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film. Faremo un piccolo speciale su di essa che uscirà a febbraio."

Sono stati assunti due stuntman che avevano la stessa massa corporea di Kate e Leo, sono stati messi dei sensori e gli esperti hanno testato se fosse stato possibile per loro sopravvivere. Il verdetto, almeno per adesso, è il seguente: non c'era modo che entrambi potessero sopravvivere. Poteva farlo soltanto uno.

Attendiamo altri dettagli a febbraio, ma ci dispiace dirvelo fan di Jack: la sua morte sembra essere ineluttabile. Nel frattempo se volete potrete visitare la nave leggendaria per "soli" 125 mila dollari.