Jaime Maussan, esperto o fanatico degli alieni? Gli episodi più plateali dell'ufologo

L’ufologo e giornalista messicano Jaime Maussan, ha mostrato i presunti cadaveri di due alieni, i quali risultano avere tre dita e una testa allungata, proprio come le più comuni raffigurazioni popolari degli alieni... Ebbene, è davvero questa la prova definitiva della vita extraterrestre?

Maussan ha lavorato come giornalista per oltre 50 anni e in questi decenni ne ha fatte di dichiarazioni altisonanti. Egli al Congresso messicano ha affermato che i cadaveri sono stati trovati nel 2017 in Perù, nel deserto di Nazca, zona molto apprezzata dalla comunità di “futuri astrobiologi”: il luogo è tappezzato di misteriose figure giganti visibili solo dall’alto. Secondo una datazione al carbonio, offerta dall’Università Nazionale Autonoma del Messico, i corpi avrebbero più di 1000 anni.

Ovviamente, i critici non hanno esitato a smentire le sue affermazioni e ciò non è risultato nemmeno tanto difficile, dati i precedenti.

Sempre nel 2017, infatti Maussan aveva mostrato i resti di un presunto essere alieno, che poi si è scoperto essere il cadavere di un bambino.

O, ancora, una ricercatrice dell’UNAM, scettica delle dichiarazioni dell’ufologo, ha ricordato di quando Maussan le diceva di riuscire a parlare con la Vergine di Guadalupe: “Mi ha anche detto che gli extraterrestri non mi parlano come parlano a lui, perché non ci credo”.

Tuttavia, per quanto le dichiarazione del giornalista possano esser mendaci, è importante che si stia instaurando un dialogo aperto sul tema degli extraterrestri. Due mesi fa, in un evento simile al Congresso messicano negli Stati Uniti, è stato dichiarato da un ex ufficiale dell’aeronautica che il suo paese è probabilmente a conoscenza dell'attività “non umana” dal 1930.

E voi, come avete reagito alla visione dei due presunti corpi alieni?