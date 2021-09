James Clerk Maxwell, uno dei più grandi fisici della storia... che sicuramente non conosci

Quando si parla di "grandi scienziati", sono pochi gli esponenti ad essere rimasti nella mente collettiva della gente. Uno di questi è sicuramente Albert Einstein, padre della teoria della relatività e simbolo della "fisica moderna". Uno dei meno noti è sicuramente James Clerk Maxwell, che rivoluzionò la fisica in un modo davvero inaspettato.

Maxwell, nato il 13 giugno 1831 ad Edimburgo, nel Regno Unito, è stato forse il più grande scienziato della sua generazione e ci sono voluti anni finché i suoi colleghi riconoscessero le sue geniali scoperte. Durante quei tempi, gli scienziati avevano gli occhi puntati sull'elettricità e sul magnetismo, delle forze conosciute da millenni i cui segreti non erano ancora stati svelati.

La cosa ancora più strana era l'esistenza di uno strano legame tra elettricità e magnetismo, che gli esperti non riuscivano a decifrare. Ad esempio, perché dei fili elettrificati possono far muovere l'ago di una bussola? Nessuno aveva idea di cosa stesse succedendo. Tutto questo fino all'arrivo degli studi di Maxwell. A proposito, il magnetismo potrebbe essere il famoso sesto senso.

In pochi anni Maxwell immaginò la fisica e la matematica necessarie per spiegare tutti gli esperimenti relativi all'elettricità e al magnetismo. Oggi la fisica moderna si basa sul concetto di "campo", in poche parole una sorta di "entità" che abbraccia tutto lo spazio e il tempo e dice ad altri oggetti come muoversi.

Nonostante Maxwell non sia stato il primo a immaginare tale concetto, fu il primo a metterlo in pratica, trasformandolo in una vera entità fisica. Il fisico immaginò che forze elettriche e magnetiche fossero guidate da campi elettrici e magnetici. Successivamente lo scienziato scoprì che magnetismo ed elettricità non erano due forze separate e distinte, ma semplicemente due espressioni della stessa forza elettromagnetica (perfino oggi grazie al lavoro del fisico vengono scoperte nuovi tipi di onda).

Queste intuizioni di Maxwell presero la forma di 20 equazioni interconnesse, ridotte successivamente a 4, e studiate ancora oggi nelle Università di tutto il mondo.