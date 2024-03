James Dyson Award 2024, al via le iscrizioni per le idee che cambieranno il mondo

Sono qualche mese fa sono stati annunciati i James Dyson Award per il 2023, ma la James Dyson Foundation è alla ricerca di idee per l’anno che ha appena preso il via. James Dyson infatti ha comunicato l’apertura delle iscrizioni per il James Dyson Award 2024: gli interessati potranno inviare le loro idee fino al 17 Luglio 2024.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti di ingegneria e design ed ai neurolaureati, ed ha l’obiettivo di premiare i progetti ambiziosi che affrontino un problema globale: dalla diagnosi del cancro ai disastri naturali. Nel corso degli anni, i vincitori passati hanno incluso un’ambulanza con rimorchio fuoristrada per salvare i feriti dalle zone di conflitto, una vernice fatta di vetro riciclato che riduce notevolmente la necessità di aria condizionata ed n dispositivo per controllare l’emorragia da ferite da taglio.

"Il mondo ha bisogno di un maggior numero di persone che agiscono, che risolvono i problemi, non di comizianti, e che sono pronte ad affrontare i problemi del nostro tempo. Ogni anno il James Dyson Award offre ai giovani una piattaforma per le loro invenzioni in ambito medico e ambientale, e molto altro ancora. È il loro ‘pensiero sbagliato’ che porta alle scoperte, sia che si tratti dello sviluppo di un nuovo materiale sostenibile, sia che si tratti dell'applicazione di principi ingegneristici intelligenti per contribuire a migliorare la vita delle persone. Non vedo l'ora di scoprire quali nuove invenzioni porterà il Premio nel 2024!" ha affermato Sir James Dyson.