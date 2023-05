Il James Webb ha captato tracce di vapore acqueo, ma da dove proviene?

L'esplorazione dello spazio non si ferma per il telescopio James Webb, nonostante il recente problema tecnico. Posizionato per osservare un esopianeta roccioso, infatti, è riuscito ad identificare del vapore acqueo nelle vicinanze, ma gli scienziati non sono sicuri da dove provenga.

Le stelle più comuni nell'Universo sono le nane rosse, il che le rende le candidati più probabili per ospitare dei pianeti rocciosi simili alla Terra. Tuttavia queste stelle sono solite rilasciare radiazioni ultraviolette e Raggi-X, pericolose per i loro pianeti; per questo motivo gli astronomi si chiedono da tempo se sia possibile per tali corpi celesti mantenere un'atmosfera sotto queste condizioni estreme.

Per rispondere a questa domanda, l'ormai collaudato James Webb Space Telescope (così preciso da individuare una tempesta su un altro mondo) è stato puntato verso l'esopianeta GJ 486 b, orbitante una nana rossa. La sua orbita particolarmente stretta fa sì che la temperatura sulla superficie sia incandescente - circa 430°C. Nonostante questo, il Near-Infrared Spectograph (NIRSpec) a bordo del telescopio ha rilevato tracce di vapore acqueo.

Se questo vapore provenisse dal pianeta, indicherebbe la probabile presenza di un'atmosfera. Ma, avvertono gli scienziati, potrebbe esistere un'altra sorgente.

"Abbiamo un segnale e si tratta quasi sicuramente di acqua. Non sappiamo se proviene dall'atmosfera del pianeta o se abbiamo captato una firma d'acqua proveniente dalla stella," ha affermato Sarah Moran, autrice dello studio. "La presenza di vapore acqueo su un pianeta roccioso caldo sarebbe una scoperta rivoluzionaria per la scienza planetaria, ma dobbiamo assicurarci che non sia la stella la colpevole."

Strano ma vero, anche sul nostro Sole può essere presente del vapore acqueo. Le macchie solari infatti, a causa della loro temperatura più bassa, possono ospitare tracce di acqua; per una stella più fredda come una nana rossa, ciò è ancora più probabile.

Se però il vapore acqueo dovesse provenire realmente dal pianeta, le implicazioni scientifiche sarebbero numerose. Il JWST sarà ora impegnato a continuare le osservazioni, nella speranza di scoprire di più su questo sistema.