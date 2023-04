Il James Webb ha fatto di nuovo centro: Ha scoperto qualcosa di unico

Recentemente il James Webb Space Telescope NASA/ESA/CSA ha segnato un nuovo record, riuscendo a misurare, per la prima volta, la temperatura di un particolare esopianeta, definito il "cugino" della nostra Terra ma così caldo da poterci "cuocere una pizza". Un risultato che gli astronomi hanno da subito definito "entusiasmante".

Quando infatti 6 anni fa, nel 2017, venne scoperto il sistema Trappist-1, gli scienziati erano affascinati della prospettiva che alcuni dei suoi sette pianeti rocciosi (più o meno simili alla Terra per dimensioni e massa) potessero essere abitabili.

Relativamente molto vicini a noi, a soli 40 anni luce di distanza, questi esopianeti orbitano molto più vicino alla loro stella, una nana rossa ultrafredda, rispetto ai pianeti rocciosi del nostro Sistema Solare. Forse anche perché il loro "sole" emana molta meno energia del nostro.

Facile intuire, quindi, come mai il sistema Trappist sia da subito diventato un obiettivo fondamentale per il potente e tecnologico sguardo del Telescopio Spaziale James Webb. Ed i risultati non si sono di certo fatti attendere, generando una quantità enorme di scoperte scientifiche già dalle prime osservazioni avvenute nel luglio dello scorso anno.

Gli astronomi si sono quindi concentrati su Trappist-1b, il pianeta più vicino alla nana rossa ed il più facile da studiare. Utilizzando poi il Mid-Infrared Instrument (MIRI) del JWST, hanno misurato il cambiamento di luminosità quando il pianeta si muoveva dietro la sua stella, in quel fenomeno noto nota come "eclissi secondaria".

La Dott.ssa Elsa Ducrot, un'astrofisica del CEA e coautrice di questo nuovo studio pubblicato sulle pagine della nota rivista Nature, ha spiegato: "Poco prima di scomparire dietro la stella, il pianeta emette più luce poiché mostra quasi esclusivamente il suo lato 'diurno'. Sottraendo poi la luminosità della nana rossa, abbiamo potuto calcolare la quantità di luce infrarossa emessa dal pianeta stesso".

La NASA stessa ha specificato in una simpatica nota: "Il potente strumento del JWST, il Mid-Infrared Instrument (MIRI) è stato in grado di agire proprio come un gigantesco termometro senza contatto, scoprendo che la temperatura diurna del pianeta è di 230 gradi Celsius. Quasi perfetta per cuocere la pizza".

Si sapeva già che Trappist-1b era inabitabile, poiché troppo vicino alla sua stella, ma grazie al Webb ora sappiamo la sua effettiva temperatura. "Ha poca o nessuna atmosfera, ma analizzeremo comunque le altre lunghezze d'onda per confermare un tale risultato", ha inoltre aggiunto la Dott.ssa Ducrot.

Quindi, "fatto fuori" Trappist-1b, non resta che sperare nei suoi "fratelli" Trappist-1e, Trappist-1f e Trappist-1g, tutti esopianeti che si trovano in quella che viene chiamata la "zona dei riccioli d'oro" (o Goldilocks zone).