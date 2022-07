Il James Webb danneggiato da una pietra cosmica, ecco l'immagine dell'impatto

Tutto quello che si trova nello spazio è a rischio di qualche incidente. Il telescopio spaziale James Space, infatti, è stato colpito da un micrometeoroide più grande del previsto a maggio. Nonostante lo scontro fosse più grande del previsto, il danno è stato osservato solo su uno dei 18 specchi dell'osservatorio.

Attualmente gli scienziati della NASA stanno ancora cercando di valutare il vero impatto che il micrometeoroide possa avere sulle operazioni dello strumento. "Inevitabilmente, qualsiasi veicolo spaziale incontrerà micrometeoroidi", si legge nel rapporto. "Durante la messa in servizio, il rilevamento ha registrato sei deformazioni superficiali localizzate sullo specchio primario che sono attribuite all'impatto di queste minuscole rocce."

Queste deformazioni, pensate, si sono verificate a un "tasso di circa una al mese", una cifra coerente con le aspettative pre-lancio. Attualmente, quindi, si sono verificati 19 "incidenti" che finora non hanno avuto un effetto rilevabile sulle operazioni... tranne uno! L'evento in questione, infatti, "ha causato un cambiamento significativo e non correggibile nella figura complessiva di quel segmento."

Fortunatamente "solo una piccola parte dell'area del telescopio è stata colpita", secondo la NASA. Sebbene la collisione C3 sia stata un "evento raro" che si verifica "solo una volta ogni diversi anni", gli scienziati dell'agenzia spaziale americana stanno cercando di capire se ci sia stato uno sbaglio durante la modellazione pre-lancio dello strumento.

Nel frattempo, ecco le spettacolari immagini catturate dal James Webb.