Il James Webb ha trovato il ghiaccio più freddo dell'Universo conosciuto

Il James Webb da quando è arrivato nello spazio sta ottenendo un numero incredibile di primati e recentemente pare aver individuato il ghiaccio più freddo dell'universo conosciuto, secondo quanto riportano gli scienziati sulla rivista Nature Astronomy.

Il "ghiaccio interstellare" è freddo -262,15 gradi Celsius (11 Kelvin) ed è davvero vicino allo zero assoluto, -273,15 gradi Celsius. Il reperto da record è stato trovato all'interno di una nube molecolare che risiede in una regione dello spazio chiamata Chamaeleon I, nella parte meridionale della costellazione di Chamaeleon, a circa 500 anni luce dalla Terra.

"I ghiacci si presentano come avvallamenti contro un continuum di luce stellare di fondo", afferma il coautore dello studio Klaus Pontoppidan dello Space Telescope Science Institute. "In regioni così fredde e dense, gran parte della luce proveniente dalla stella sullo sfondo è bloccata e solo la sensibilità di Webb poteva rilevarla e identificare i ghiacci nella nube molecolare."

All'interno di quest'ultima gli addetti ai lavori hanno identificato carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e zolfo, ovvero gli elementi che potrebbero formare la vita. Sono stati anche scoperti molecole organiche essenziali come metanolo e forse etanolo, così come altri composti importanti per la vita tra cui anidride carbonica, ammoniaca, metano e anche acqua.

"Queste osservazioni aprono una nuova finestra sui percorsi di formazione delle molecole semplici e complesse che sono necessarie per costruire i mattoni della vita", afferma infine l'astronoma Leida Melissa McClure.