Il James Webb ha raggiunto uno dei suoi obiettivi: fotografate le galassie più antiche

Il telescopio spaziale James Webb ha da poco raggiunto uno degli obiettivi principali che si era prefissato: osservare con accuratezza le galassie più distanti e antiche nell'universo. Grazie ai dati ricevuti, un team di astronomi è riuscito a catturare la lieve luce delle galassie in una fantastica immagine.

Dopo aver individuato una debole luce spettrale, il JWST è stato puntato verso una delle zone più remote dell'universo, per catturare nel dettaglio qualcosa di unico. La luce delle galassie osservata ha impiegato più di 13,4 miliardi di anni a raggiungerci, datandone l'origine a meno di 400 milioni di anni dall'inizio dell'universo.

"Era cruciale dimostrare che queste galassie abitano effettivamente l'universo primordiale," ha affermato l'astronoma Emma Curtis-Lake. "Riuscire a vedere lo spettro [elettromagnetico] nel modo in cui speravamo, confermando che queste galassie si trovano al vero e proprio limite della nostra visibilità, alcune persino fuori dalla portata di Hubble! È un risultato stupefacente."

Le osservazioni sono il risultato di uno sforzo collaborativo di scienziati che hanno lavorato sui due strumenti del James Webb: la Near-Infrared Camera (NIRCam) e il Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec).

Questi strumenti sono stati costruiti proprio per questo scopo: osservare la fievole luce delle galassie più distanti. Le prime osservazioni si sono concentrate sul Campo Ultra Profondo del telescopio Hubble (che è recentemente riuscito a catturare la doppia immagine di un ammasso globulare). Si tratta di una piccola zona del cielo studiata da quasi tutti i maggiori telescopi per oltre vent'anni, ed ora il telescopio James Webb aggiunge il proprio punto di vista, nell'immagine più dettagliata fino ad ora.

La minuscola zona dello spazio contiene quasi 100.000 galassie, ognuna catturata in un momento della propria vita, miliardi di anni fa.

"Per la prima volta, possiamo dire con certezza di aver scoperto galassie a soli 350 milioni di anni dopo il Big Bang," ha affermato il coautore Brant Robertson, del team NIRCam. "Trovare delle galassie così antiche in immagini così spettacolari è un'esperienza speciale."

Il programma, denominato, JADES continuerà le osservazioni nel 2023, concentrandosi su un'altra zona dello spazio, l'altrettanto iconico Campo Profondo di Hubble.

[Credit: NASA/ESA/Webb]