Il James Webb ha scoperto il buco nero supermassiccio più distante di sempre

Il James Webb Space Telescope di NASA/ESA/CSA è uno degli strumenti più avanzati cui disponiamo per studiare ed osservare il cosmo alla scoperta dell'ignoto, ed ora, in maniera incredibile è riuscito a rilevare il buco nero supermassiccio attivo più distante di sempre, in una galassia che già esisteva circa 570 milioni di anni dopo il big bang.

I ricercatori sono davvero entusiasti della scoperta anche perché, oltre al buco nero presente in CEERS 1019 (questo il nome della lontanissima galassia), hanno identificato altri due buchi neri sul lato più piccolo (di circa 1 miliardo e 1,1 miliardi di anni dopo il big bang), insieme ad undici galassie che esistevano quando l'universo aveva un'età compresa tra 470 milioni e 675 milioni di anni.

Le prove della straordinaria scoperta sono state fornite dal Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) Survey del James Webb Space Telescope, combinando immagini e dati del vicino e medio infrarosso altamente dettagliati, sotto la supervisione e guida del docente di astronomia all'Università del Texas, il Austin Prof. Steven Finkelstein.

"Guardare questo oggetto distante con questo telescopio è molto simile a guardare i dati dei buchi neri che esistono nelle galassie vicine alla nostra. Ci sono così tante linee spettrali da analizzare", ha affermato la Dott.ssa Rebecca Larson, ricercatrice presso l'UT Austin, che ha condotto lo studio.

I risultati del lavoro, pubblicati in un'edizione speciale del "The Astrophysical Journal Letters", mostrano come il buco nero supermassiccio non sia solo estremamente lontano, ma come abbia una massa stranamente piccola, circa 9 milioni di volte quella solare che, pur sembrando enorme, in chiave cosmica è molto meno di altri buchi neri che esistevano anche nell'universo primordiale e che sono stati rilevati da altri telescopi.

Il buco nero all'interno di CEERS 1019 è quindi più simile al buco nero al centro della nostra galassia, che è 4,6 milioni di volte la massa del sole, ma desta comunque stupore perché è difficile spiegare come si sia formato così presto dopo l'inizio dell'universo.

Il Dott. Dale Kocevski, membro del team del Colby College di Waterville che ha individuato gli altri due buchi neri, ha affermato: "I ricercatori sanno da tempo che ci devono essere buchi neri di massa inferiore nell'universo primordiale ed il James Webb è stato il primo in grado di catturarli in modo così chiaro. Ora pensiamo quindi che questi buchi neri potrebbero essere ovunque, e sono solo in attesa di essere scoperti".