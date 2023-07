Il James Webb ha scoperto il carbonio all'inizio dell'Universo... ma prima del previsto

All'inizio dell'Universo non c'erano molti elementi chimici. I più pesanti non sono apparsi fino a quando le stelle non si sono formate, vissute e morte. Immaginate quindi lo stupore degli scienziati quando, utilizzando il James Webb, hanno scoperto significative quantità di polvere di carbonio, meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang.

Questa scoperta suggerisce che esisteva un mezzo per una produzione di carbonio nel tumultuoso Universo primordiale. "La nostra rilevazione di polvere carboniosa fornisce vincoli cruciali sui modelli e sugli scenari di produzione di polvere nell'Universo primordiale", scrive un team guidato dal cosmologo Joris Witstok dell'Università di Cambridge nel Regno Unito.

Il primo miliardo di anni della vita dell'Universo, noto come Alba Cosmica, seguito al Big Bang 13,8 miliardi di anni fa, è stato un periodo critico. Si sono formati i primi atomi, le prime stelle e la prima luce è sbocciata nel buio. Tuttavia, ci sono volute le stelle stesse per forgiare quantità significative di elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio.

Gli scienziati hanno utilizzato il JWST per studiare la polvere che aleggiava durante l'Alba Cosmica e hanno notato qualcosa di strano: gli addetti ai lavori hanno riscontrato una caratteristica inaspettatamente forte nello spettro associato all'assorbimento della luce dalla polvere ricca di carbonio, in galassie risalenti a soli 800 milioni di anni dopo il Big Bang.

Il problema è che si pensa che questi grani di polvere richiedano centinaia di milioni di anni per formarsi, e le caratteristiche delle galassie suggeriscono che siano troppo giovani per questa scala temporale di formazione. La soluzione, però, sembra essere la seguente: le prime stelle nell'Universo si pensava fossero molto più massicce delle stelle più giovani che vediamo oggi, esplodendo in supernovae capaci di diffondere materiale più pesante relativamente presto.

Insomma, abbiamo ancora molto da imparare sull'universo primordiale.