Incredibile James Webb: Può scoprire anche la vita

Il James Webb Space Telescope di NASA/ESA/CSA è sicuramente uno degli strumenti più avanzati cui disponiamo per osservare il cosmo alla scoperta dell'ignoto che ancora rappresenta ma ora, secondo un nuovo rapporto pubblicato su arXiv, il JWST sarà anche in grado di scovare le firme biologiche, e quindi i mattoni della vita, negli esopianeti.

D'altronde, è ormai opinione comune tra gli scienziati che la migliore speranza di trovare la vita su un altro mondo non sia attendere messaggi inviati tra le stelle o magari viaggiare per secoli verso mete lontane, ma piuttosto rilevare i segni chimici della vita nelle atmosfere degli esopianeti.

Un obiettivo a lungo agognato ma mai raggiunto per via delle limitazioni dovute agli attuali osservatori terrestri. Almeno fino ad ora. Infatti, secondo alcuni ricercatori, il James Webb Space Telescope avrebbe tutte le "carte in regola", e gli strumenti scientifici, per riuscire a farcela.

Gli autori dello studio sono quindi partiti dalle basi, dalla tecnica con cui sono stati scoperti la maggior parte degli esopianeti: il cosiddetto "metodo del transito". La misurazione del calo della luminosità di un stella, che si verifica al passaggio di un esopianeta davanti ad essa.

Il corpo celeste in questione diminuisce infatti la sua luce poiché il pianeta ne blocca una parte ma, se anche l'esopianeta ha un'atmosfera, c'è quindi una piccola quantità di luce che l'attraverserà prima di raggiungerci, ed a seconda della sua composizione chimica, determinate lunghezze d'onda verranno assorbite, formando spettri di assorbimento all'interno della luce stellare.

Considerando, inoltre, che da tempo gli scienziati sono in grado di identificare atomi e molecole in base ai loro spettri di assorbimento ed emissione, in linea di principio è possibile quindi determinare la composizione atmosferica di un pianeta con il "metodo del transito", e magari scoprire tracce di firme biologiche.

Ovviamente mettere in pratica una tale ipotesi non è affatto semplice, per questo motivo i ricercatori hanno simulato le condizioni atmosferiche di 5 tipi di mondi simili alla Terra: un mondo oceanico, uno vulcanicamente attivo, uno roccioso durante il periodo di alto bombardamento, una super-Terra ed un mondo come la Terra nel periodo in cui è sorta la vita.

Dai dati raccolti hanno scoperto che con un'atmosfera ragionevolmente densa, il James Webb Space Telescope, in particolare il suo strumento NIRSpec G395M/H, potrebbe confermare la presenza di molecole biologiche fondamentali per la vita con soli 10 transiti del pianeta. Un risultato incredibile.

Non resta quindi che attendere gli ulteriori sviluppi della ricerca con la messa in pratica di tali simulazioni, magari proprio sugli esopianeti del sistema Trappist-1, che sta facendo tanto parlare di se alimentando i nostri sogni di esplorazione.