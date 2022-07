Il James Webb Telescope cattura tanto materiale da riempire 68GB di SSD al giorno

Il James Webb Space Telescope è ormai in orbita dal 25 Dicembre del 2021, e da diversi giorni sta catturando delle meravigliose immagini dell'universo che lasciano davvero senza parole. Tutto questo materiale, che viene regolarmente inviato sulla Terra, è immagazzinato in un SSD da 68 GB di spazio che si riempie quotidianamente. Vi sembra poco?

Le dimensioni, infatti, vi potrebbero sembrare eccessivamente piccole, come componente hardware di un satellite costato 10 miliardi di dollari. In effetti, considerando che anche le attuali console hanno SSD con capienze maggiori, vi starete chiedendo come mai di una tale scelta, ed infatti ci sono diverse ragioni per cui la NASA ha optato per un tale sistema.

Innanzitutto, il JWST si trova ad oltre un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, dove viene costantemente inondato dalle radiazioni solari e cosmiche, riuscendo comunque ad operare ad una temperatura di pochi gradi sopra lo zero assoluto (che ricordiamo essere -273,15 °C).

Quindi, il suo SSD, come tutte le altre componenti, per poter resistere a tali condizioni estreme doveva prima aver superato degli estenuanti processi di certificazione e controllo sulla Terra. Uno sviluppo che quindi ne ha ridotto al minimo le dimensioni di stoccaggio.

Inoltre, sebbene non sia performante quanto gli SSD di largo consumo che possiamo acquistare anche noi, può comunque essere scritto in appena 120 minuti attraverso il sottosistema di comando e gestione dati (ICDH) del telescopio che "viaggia alla bellezza" di 48 Mbps.

A completare questo sistema, il James Webb può trasmettere i dati sulla Terra alla velocità di 28 Mbps grazie ad una connessione a 25,9 Ghz verso la Deep Space Network, o Rete dello spazio profondo, che consiste in una rete internazionale di radiotelescopi, con attività di supporto per le missioni spaziali.

Tutto ciò, quindi, non è affatto poco, anzi. Il JWST raccoglie infatti molti più dati di quanto Hubble abbia mai fatto (68 GB rispetto ai 2 GB al giorno del vecchio telescopio spaziale), riuscendo a trasferire tutti i dati sulla Terra in circa 4 o 5 ore, grazie a due finestre di contatto giornaliere.

La NASA ha però già affermato di essere preoccupata per il futuro del JWST. L'Agenzia Spaziale Americana stima infatti che, dopo 10 anni di vita, saranno disponibili molti meno GB di memoria a causa dell'usura e delle radiazioni, con il 3% del disco che sarà sempre occupato per la memorizzazione dei dati di ingegneria e telemetria.

La scommessa sarà quindi: Chi durerà di più? Il James Webb Space Telescope riuscirà ad eguagliare i 32 anni di attività dell'Hubble?

Rimanendo in tema, avete già visto la portentosa foto di Giove scattata dal JWST? Uno spettacolo unico. Inoltre, il James Webb può anche rivelare le firme di vita su altri mondi.