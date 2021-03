Il James Webb Telescope supera uno dei test finali: ora è quasi pronto per il lancio

Il James Webb Telescope ha subìto un'infinità di rinvii nel corso degli anni e il suo costo è arrivato a cifre davvero considerevoli. Questo incubo sembra che ormai stia per finire: di recente la NASA ha reso noto che il telescopio spaziale ha superato alcuni test finali importantissimi.

Il James Webb è attualmente il telescopio spaziale più grande e potente mai costruito, capace di setacciare l'Universo in una maniera tutta nuova, amplificando e approfondendo il lavoro inestimabile che Hubble sta già eseguendo ogni giorno. Non sarà un suo sostituto in senso stretto, ma andrà a colmare sicuramente alcune lacune che Hubble non può risolvere da solo.

Sappiamo che la sua progettazione è iniziata nel lontano 2002 e che nel corso di questi quasi dieci anni, il JWT è arrivato a costare oltre 10 miliardi di dollari. La recente missione Mars 2020, approdata su Marte con il rover Perseverance ne è costata solamente 2.8. Il raffronto però non deve trarci in inganno: un rover, per quanto avanzato e complesso sia, non porta una strumentazione sofisticata e delicata come quella di un telescopio spaziale, e in questo il James Webb è un assoluto campione.

La NASA - mediante il suo sito ufficiale - ci ha informato che sul telescopio sono stati appena completati dei test che hanno analizzato da cima a fondo la resistenza meccanica, elettrica e strutturale dell'osservatorio, garantendo ufficialmente che il JWT è pronto a sopravvivere alle incredibile forze che dovrà subire durante la fase di lancio.

"Questo recente successo è attribuibile a molti mesi di preparazione, alla maturità dei nostri sistemi, delle procedure e alla competenza del nostro team". Infine, son state provate tutte le componenti del telescopio, garantendo che ognuna funzionasse e comunicasse in maniera corretta.

Ora all'appello manca un ultimo paio di test - che riguarda la piegatura finale del gigantesco parasole e il dispiegamento dello specchio - ma si può dire che la nuova data di lancio, prevista per ottobre 2021, può essere rispettata senza eccessiva preoccupazione. Con il James Webb Telescope non si sta mai tranquilli, ma sembra che stavolta ci siamo davvero.