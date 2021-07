Il James Webb Telescope supera l'ultima revisione: manca pochissimo al lancio

È proprio il caso di dirlo: ci siamo!. Dopo un travagliato sviluppo e dopo i costi aumentati a dismisura, finalmente il James Webb Telescope vede la luce in fondo al tunnel: proprio qualche giorno fa il telescopio di nuova generazione ha passato l'ultima revisione chiave prima del lancio.

Il progetto del James Webb Telescope nasce dalla collaborazione di tre delle più grandi agenzie spaziali mondiali: la NASA, l'ESA e la CSA (agenzia spaziale canadese). Un percorso iniziato più di dieci anni fa, tempestato di rinvii e complicazioni sfortunate che hanno portato il costo del nuovo telescopio ad oltre 10 miliardi di dollari americani.

Ora sembra che finalmente il peggio sia passato, e che manchi davvero pochissimo alla data di lancio. Nella giornata del 1 luglio infatti, è arrivata la conferma dai portavoce delle agenzie che il JWST ha superato con successo l'ultima revisione chiave, avendone studiato attentamente anche la futura integrazione con il razzo vettore incaricato di portarlo in orbita, un Ariane 5.

Per ora telescopio e razzo non sono ancora entrati in contatto ma, secondo l'Arianespace (che gestisce tutti i voli dei razzi Ariane), i controlli fatti sulla carenatura e sulla zona cargo dell'Ariane 5 sono tutti andati a buon fine. Le modifiche apportate al razzo non sono così importanti rispetto a quanto si è visto nel passato con satelliti molto grossi, quindi non c'è motivo di preoccuparsi.

Se tutto andrà come previsto, entro la fine di agosto il telescopio verrà "impacchettato" e spedito allo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, da cui è previsto il lancio.

Le squadre di missione stanno lavorando alacremente per mantenere la data di lancio quanto più possibile vicino alla "deadline" del 31 ottobre 2021; tuttavia, un rinvio di un paio di settimane deve ancora essere tenuto in conto, visto che l'Ariane 5 ha subìto in passato alcune anomalie ed è stato costretto ad uno stop momentaneo.

Dopo il lancio, il JWST si dirigerà verso il punto di Lagrange L-2, una zona dello Spazio a circa 1.5 milioni di chilometri dal nostro pianeta, in cui le interferenze gravitazionali tra Terra, Luna e Sole si compensano. L'osservatorio, che presenta uno specchio primario largo 6.5 metri e un parasole dispiegabile delle dimensioni di un campo da tennis circa, inizierà a osservare il cosmo alla luce infrarossa. Studierà le stelle e le galassie più antiche dell'universo e cercherà segni di vita nelle atmosfere dei pianeti alieni, e molto altro ancora.

Noi come sempre saremo qui a raccontarvi le avventure di questo fantastico telescopio di ultima generazione, e ci auguriamo di assistere ad un grande lancio entro la fine del 2021.