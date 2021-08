Il James Webb Telescope ha finalmente superato tutti i test, ed è pronto per il lancio

Dopo un lungo e travagliato sviluppo, durato più di 10 anni, finalmente il JWST della NASA - il prossimo osservatorio dello spazio profondo - è riuscito a superare tutti i test necessari, e ora si attende solo di trasportarlo verso la base di lancio.

Citando una pubblicità nostrana, finalmente possiamo dirlo: "sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta": il James Webb Telescope è pronto per essere inviato nello spazio e tutti i test a terra sono stati completati, come già preannunciato agli inizi di luglio. Sono già iniziate le procedure per preparare l'osservatorio al lungo viaggio che lo aspetta, dovendo arrivare fino al cosmodromo di Kourou, nella Guayana francese.

I tecnici di controllo che prima si occupavano della "camera bianca" di costruzione, e tutti gli ingegneri a lavoro su altre task logistiche, ora si concentreranno tutti insieme per assicurarsi che il carico arrivi sano e salvo a destinazione nelle prossime settimane.

"Il James Webb Space Telescope della NASA ha raggiunto un importante punto di svolta nel suo percorso verso il lancio con il completamento dell'integrazione e dei test finali dell'osservatorio", ha affermato Gregory L. Robinson, direttore del programma Webb presso la sede della NASA a Washington. "Abbiamo una forza lavoro tremendamente dedicata che ci ha portato al traguardo e siamo molto entusiasti di vedere che Webb è pronto per il lancio".

Nel mentre che l'osservatorio spaziale di nuova generazione viene stipato e inviato a destinazione, continueranno comunque diversi test di monitoraggio in particolare per quanto riguarda l'aspetto delle comunicazioni e dell'invio dei dati che il JWST dovrà gestire. Dopo l'integrazione con il razzo vettore che lo porterà in orbita (un Ariane 5), tutto verrà ricontrollato un'ultima volta, e poi ci sarà il lancio definitivo (si spera intorno al 31 ottobre 2021).

Tra le varie cose che lo straordinario telescopio dovrà osservare, vi saranno i nuovi tipi di pianeti "Hycean".