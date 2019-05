Il James Webb, il telescopio di prossima generazione, ha superato il test del vuoto finale

Il successore di Hubble, il James Webb Space Telescope della NASA, ha superato con successo una fase critica dei test, compiendo un altro importantissimo passo avanti per il suo dispiegamento nel 2021.

Il veicolo spaziale ha superato con successo il suo ultimo test del vuoto termico, condotto per garantire che il suo hardware funzioni elettronicamente nel vuoto dello spazio e resista alle estreme variazioni di temperatura che incontrerà nella sua missione.

Una metà del telescopio chiamata "Elemento spaziale" ha completato il test presso le strutture di Northrop Grumman, il principale partner industriale della missione. Mentre l'altra metà, che comprende telescopio e gli strumenti per la misurazione scientifica, ha già completato i test presso il Johnson Space Center della NASA lo scorso anno.

Nell'ultimo test condotto, gli ingegneri e i tecnici hanno inserito l'elemento spaziale all'interno di una speciale camera. Qui è stata poi drenata l'aria e l'atmosfera dalla stanza, e il dispositivo di ultimissima generazione è stato sottoposto a estreme sollecitazioni termiche, passando da temperature di -148° fino a temperature di 102°.

L'elemento spaziale è fondamentale per il successo degli obiettivi scientifici di Webb e deve essere accuratamente testato e convalidato per il volo. Con il completamento di questo ultimo test infatti, tutti i componenti del James Webb sono stati esposti alle varie condizioni che incontreranno in orbita.

"Questo incredibile risultato apre la strada al prossimo importante traguardo, che consiste nell'integrare il telescopio e gli elementi del veicolo spaziale." ha dichiarato Jeanne Davis, program manager del James Webb Space Telescope Program.

Il prossimo passo sarà unire le due metà di Webb per assemblare completamente l'osservatorio orbitante. Ma non è finita qui, perché una volta composto, il telescopio dovrà passare altri test e valutazioni.

Il James Webb Space Telescope promette di essere rivoluzionario, e grazie al dispositivo si potrà osservare la luce delle prime stelle.