Jared Isaacman fa spese folli: acquistati altri tre viaggi spaziali con SpaceX

Il miliardario Jared Isaacman è diventato piuttosto popolare da quando, l'anno scorso, ha organizzato a sue spese l'avvincente missione Inspiration4. Ora Isaacman alza la posta, acquistando altri tre viaggi con SpaceX, desideroso di spingersi più lontano nello spazio di qualsiasi umano nella storia.

La missione Inspiration4 è stata la prima missione totalmente composta da un equipaggio civile, cioè senza alcun astronauta effettivo a bordo. Come sappiamo è stato il primo, vero tassello per i viaggi commerciali nello spazio, battendo di gran lunga le missioni simili portate a termine da Blue Origin e Virgin Galactic.

Il multimiliardario Jared Isaacman ha organizzato quasi tutto, mettendoci gran parte dei fondi e facendo tutto per uno scopo benefico, al fine di racimolare una grande quantità di donazioni da devolvere per un ospedale pediatrico. SpaceX e il buon vecchio Elon Musk hanno dovuto solo fornire razzo, capsula e preparazione per il viaggio spaziale.

Essendo stato un gran successo Isaacman ha ben pensato di aumentare la posta in gioco, questa volta triplicando il numero di missioni private. Il tutto farà parte di un progetto nominato "Polaris", ancora una volta creato principalmente per scopi di ricerca e per raccolta fondi.

Il primo lancio, soprannominato "Polaris Dawn", è previsto per la fine del 2022. Per questo volo, Jared stesso ha dichiarato che la capsula Crew Dragon raggiungerà un'orbita terrestre mai percorsa prima, spingendosi ben oltre le quote solite. Inoltre, sarà prevista anche la prima "passeggiata spaziale commerciale", un evento che sicuramente diventerà storia.

Nel programma esposto sul sito - ancora in via di completamento - si accenna alla forte possibilità che il terzo e ultimo volo di Polaris sarà eseguito mediante la navicella spaziale Starship, gioiello della flotta SpaceX attualmente in fase di completamento.

Insomma, grandi sogni e grandi somme di denaro spese da parte di Jared Isaacman, ma che sicuramente agisce non per meri scopi di lucro o pubblicitari, come già ha dimostrato in passato.

Qualora ci saranno aggiornamenti non mancheremo di riportarveli sulle nostre pagine.