Jay-Z e Jack Dorsey insieme per educare su Bitcoin e sulle criptovalute

L'amore di Jay-Z e Dorsey per Bitcoin è storia di lunga data, con i primi endorsement in tandem avvenuti già oltre un anno fa. Nel giugno 2022, però, i due hanno deciso di passare allo step successivo.

Infatti, mentre l'adozione delle criptovalute continua a espandersi nel mondo reale e il Congresso USA è pronto alla regolamentazione crypto, Jack Dorsey e Jay-Z hanno annunciato il loro impegno nell'educazione e formazione degli utenti al mondo delle criptovalute e, per estensione, alla tecnologia blockchain.

L'ex-CEO di Twitter e il rapper Shawn Carter hanno dato vita a un sodalizio esclusivo per finanziare la creazione della "The Bitcoin Academy", un programma che in prima battuta si concentrerà sulla popolazione residente a Marcy Houses, il complesso residenziale di Brooklyn in cui Jay-Z ha passato la sua infanzia.

Il programma è stato studiato in collaborazione con altre entità, tra cui Crypto Blockchain Plug e Black Bitcoin Billionaire, per "fornire educazione e rafforzare la community con la conoscenza, per sfondare almeno alcune barriere sociali e consentire alla popolazione di imparare qualcosa su Bitcoin e sulla finanza in generale", come si può leggere anche sul sito ufficiale del programma.

Attualmente la Bitcoin Academy consentirà di frequentare di persona e a distanza corsi tra il 22 giugno e il 7 settembre esclusivamente per i residenti delle Marcy Houses, ma ci si può aspettare una maggiore espansione del progetto.