JBL lavora sulle cuffie che non si ricaricano mai grazie all'energia solare

JBL ha dato il via alla campagna di crowdfunding per lo sviluppo di un nuovo paio di cuffie che utilizzando una serie di pannelli solari sulla fascia, potrebbero offrire una durata della batteria illimitata se usate nelle giuste condizioni. Il progetto si chiama Reflect Eternal e può essere finanziato tramite IndieGoGo.

Il prezzo del preordine è di 99 Dollari, con spedizione prevista nell'Ottobre 2020. L'idea è molto interessante per molteplici ragioni.

JBL infatti sostiene che indossando le cuffie all'esterno ed esponendole alla luce del sole per 2,5 ore al giorno, è possibile ottenere un tempo di riproduzione praticamente illimitato tra una carica e l'altra. Il punto debole è rappresentato dal fatto che, appunto, bisogna tenerle alla luce solare ad una luminosità di 50.000 lux, il che vuol dire che i raggi del sole devono essere diretti sulla fascia.

Tuttavia, il produttore afferma che le cuffie possono ricaricarsi anche utilizzando l'illuminazione per interni, ma chiaramente il processo sarà più lento rispetto a quella solare diretta. Nel progetto JBL parla anche della possibilità di caricarle "tradizionalmente" tramite USB, il che potrebbe essere utile in inverno quando i raggi solari sono più rari.

Al di fuori dell'aspetto relativo all'alimentazione, le Reflect Eternals funzionano come qualsiasi altro paio di cuffie wireless: non è richiesto alcun cavo, sono date di supporto a Google Assistant ed Alexa e dispongono anche di microfoni esterni per sentire ciò che accade intorno senza toglierle.