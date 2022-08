JBL stupisce tutti: gli auricolari Tour Pro 2 sono i primi al mondo con touchscreen

Il 2022 sembra essere destinato a rimanere un anno memorabile per gli audiofili: dopo il rilascio degli auricolari con ricarica solare Urbanista Phoenix, tocca a JBL rivoluzionare il mercato con gli auricolari TWS Tour Pro 2 dotati di custodia di ricarica con un pannello di controllo touchscreen incorporato.

Questi nuovi auricolari presentati dal marchio californiano sono il modello che segue gli ultimi Tour Pro Plus e cerca di migliorarli non solo sul fronte autonomia, bensì anche lato funzionalità. Il display presente sulla custodia, infatti, opera come shortcut per gestire le impostazioni degli auricolari stessi, identificare chiamate, messaggi e notifiche sui social media senza usare lo smartphone e cambiare canzoni con estrema facilità.

In questo modo si annulla anche la necessità di attivare l'app JBL Headphones sui proprio dispositivo mobile: la stessa JBL afferma che l'utilizzo del display touch è 7 volte più veloce rispetto all’applicazione.

Venendo alle specifiche, gli auricolari Tour Pro 2 sono dotati di driver audio da 10 mm e sono compatibili con Bluetooth 5.3 LTE, mentre l’autonomia prevista dal produttore è pari a un massimo di 40 ore se si considerano anche i cicli di ricarica. Sarà da capire quanto questi numeri siano affidabili e quale sarà l’autonomia con la cancellazione attiva del rumore attivata.

Al momento della scrittura della notizia non abbiamo ulteriori dettagli in merito al debutto europeo, ma sappiamo che gli auricolari Tour Pro 2 saranno disponibili nei colori nero o champagne a 249 dollari.

Recentemente abbiamo anche assistito al lancio degli auricolari LG Tone Fre T90 con Dolby Head Tracking.