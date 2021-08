JBL Under Armour 'Project Rock': ecco il nuovo headset di Dwayne Johnson

Recentemente incoronato come l'eroe perfetto del cinema del XXI secolo, Dwayne Jonhson, in arte "The Rock", è certamente noto per la sua stazza scolpita in decenni di body building.

Per questo motivo ha intrapreso ormai da diverso tempo una partnership con JBL per la produzione di headset ad alte prestazioni pensate specificamente per l'allenamento. Non sorprende dunque che, in un recente scatto apparso su Twitter, l'attore abbia mostrato in via definitiva il frutto della sua ultima collaborazione con il produttore americano.

Ecco dunque JBL Under Armour Rock, un headset senza fili di tipo over-ear con cancellazione attiva del rumore pronto a sorprendere per via delle sue numerose soluzioni, pensate appositamente per chi ama allenarsi con grande intensità. A partire dalla schiuma dei padiglioni, dotata di un sistema antisudore e a rapida asciugatura e della tecnologia UA Storm Super Grip per una presa più salda durante le sessioni più movimentate.

Non manca naturalmente una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire da un'autonomia dichiarata fino a 45 ore con una singola carica, il preset JBL Charged Sound, sviluppato in stretta collaborazione con Dwayne Johnson per offrire anche ai suoi fan la sua equalizzazione preferita con bassi amplificati, e il pieno supporto ad Amazon Alexa e Assistente Google.

Le nuove cuffie UA Rock sono già disponibili sul sito ufficiale italiano al prezzo di 300 Euro.