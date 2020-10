Jean Macnamara: la scienziata che rivoluzionò la ricerca sulla poliomielite

Annie Jean Macnamara, medico e scienziata australiana, si laureò all’Università di Melbourne nel 1922. Era, sicuramente, un periodo storico complesso ed era difficile per le donne intraprendere una qualsiasi carriera lavorativa, soprattutto nel campo scientifico.

Fece domanda al Melbourne’s Royal Children’s Hospital e, nonostante l’aperta riluttanza dei direttori ad assumere una donna, Jean Macnamara venne riconosciuta per i suoi meriti. Le scuse, però, inventate per dissuaderla dal suo intento furono solo un piccolo assaggio per tutte quelle resistenze che, nel corso della sua carriera, la donna sarà costretta ad affrontare.



Pochi anni dopo la sua assunzione, la poliomielite colpì Melbourne. La malattia si era già sviluppata a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo. Agli inizi del XX secolo gli effetti del virus della polio divennero evidenti, soprattutto a New York (tanto che persino il presidente Roosevelt la contrasse). La comunità scientifica sapeva solo che la malattia fosse virale e, in assenza di altri elementi, i tentativi di creare un vaccino fallirono. Un indizio, però, che venne per lungo tempo sottovalutato fu la ripetuta manifestazione del virus in persone che già l’avevano contratto - e ciò andava contro la tradizionale idea dell’immunità.



Jean Macnamara iniziò a collaborare con Macfarlane Burnet - del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research. Provvisti di sieri di sangue sia di persone sopravvissute alla malattia che di scimmie infette, li testarono su diversi campioni del virus. Arrivarono alla conclusione che non tutti i prelievi di sangue riuscivano a neutralizzare i campioni della malattia. Questo accadde perché gli antibiotici nei sieri erano specifici per una particolare versione del virus.



La scoperta, pubblicata ufficialmente nel 1931, fu una svolta per la comunità medica: c’erano vari virus della poliomielite. Tuttavia, per molto tempo la ricerca non seguì la pista proposta dai due medici. L’influente Simon Flexner, l’allora capo del Rockefeller Institute for Medical Research di New York aveva ribadito, fino alla morte nel 1946, che ci fosse solo un tipo di virus della polio, dissuadendo molti ricercatori dal seguire il lavoro di Macnamara e Burnet.



Solo nel 1949 i ricercatori della Johns Hopkins dimostrarono l’esistenza di più ceppi del virus - che vennero raccolti in tre tipi. Al momento della scoperta, però, gli antibiotici creati per il ceppo di tipo 1 garantivano l’immunità per gli altri che rientravano al suo interno, non contro quelli del tipo 2 o 3. Consapevoli di ciò, negli anni successivi vennero creati due, e in seguito tre, vaccini per impedire la trasmissione della malattia (oggi quasi completamente sconfitta, anche nei paesi più poveri)



Oltre alle sue battaglie mediche, Macnamara venne celebrata anche come una tenace sostenitrice delle politiche a favore dell’ambiente. Nella prima metà del XX secolo l’Australia dovette far fronte alla piaga di conigli selvatici. Essendo una specie invasiva, causarono milioni di dollari di danno alle coltivazioni, oltre a distruggere interi ecosistemi di specie già autoctone.



Macnamara a partire dal 1930 propose l’utilizzo del virus della mixomatosi, apparso in Brasile come un efficace metodo per controllare le popolazioni di conigli. La scienziata portò avanti con i suoi colleghi svariati esperimenti e pressò il governo australiano per continuare a finanziare la loro ricerca. Alla fine il suo approccio alla piaga funzionò e portò il tasso di mortalità dei conigli al 99%.



Nonostante le varie difficoltà incontrate nella sua carriera lavorativa, Macnamara venne riconosciuta al tempo da molti suoi contemporanei e ricevette il titolo di dama dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico.