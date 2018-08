Jeep conferma la Moab Edition della Wrangler, una edizione limitata con stile da vendere

I rumor trovano finalmente una conferma: Jeep ha ufficializzato la 2018 Wrangler JL Moab Edition. Basata sul modello Sahara, stiamo parlando di un fuori stradain edizione limitata capace di far coesistere resistenza e performance sul terreno non battuto, con interni di lusso e accessori di tutto rispetto.

Cerchi da 17 pollici in alluminio nero opaco, ruote mud-terrain da 32 pollici: un allestimento con una chiara vocazione da fuoristrada in grado disopravvivere alle strade più impervie. A completare gli esterni di questa Jeep troviamo i fari Led e paraurti anteriori e parafanghi sempre in nero opaco.

Dotazione tecnologica: sistema di navigazione UConnect da 8,4 pollici touch, impianto audio Alpine a nove altoparlanti; la guida invece è assistita da sistemi come il Blind-spot-monitoring per l'angolo cieco, il sensore per la retromarcia Rear Cross Path detection oltre che il ParkSense per facilitare le manovre di parcheggio.

Interni di lusso: sia i sedili che il cruscotto sono rivestiti in cuoio con dettagli e cuciture a contrasto. Nove i colori disponibili: Granite Crystal, Billet Silver, Punk’n Metallic, Mojito!, Black, Bright White, Sting Gray, Ocean Blue Metallic e Firecracker Red.

Il nome Moab è chiaramente un omaggio all'annuale Easter Jeep Safari tenuto nell'omonima località dello Utah.

L'unica incognita è il prezzo, ma si parla di una cifra superiore ai 50.000$.